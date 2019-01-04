Полиция расследует проезд Игоря Верника на автомобиле по пешеходной зоне

Игорь Верник проехал на автомобиле по пешеходной зоне
Полиция Москвы начала административное расследование по факту проезда автомобиля по пешеходной зоне в Камергерском переулке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Владельца машины вызвали в территориальное подразделение ДПС для дачи объяснений.
Ранее сообщалось, что за рулем этой машины, которая въехала на территорию пешеходной зоны, был российский актер и телеведущий Игорь Верник. Кадры прислали телеканалу Москва 24 зрители через мобильное приложение. На видео видно, как внедорожник пробирался через толпу прохожих под крики охранников.
Представитель артиста отказалась комментировать телеканалу это происшествие. Коллега Верника Андрей Бурковский вступился за него. Он заявил, что этот инцидент – надуманный. Бурковский заявил, что это "фейковая ситуация" и на ней кто-то хочет просто "хайпануть": проезд к театру, которым воспользовался Верник, существует уже много лет.
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