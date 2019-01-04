Игорь Верник проехал на внедорожнике по пешеходной зоне в центре Москвы

Игорь Верник проехал на автомобиле по пешеходной зоне
Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник проехал на своем автомобиле по прогулочной зоне в Камергерском переулке.
Кадры нарушения прислали зрители телеканала Москва 24 с помощью мобильного приложения.
На видео видно, как внедорожник артиста пробирался через толпу людей под крики охранников. Люди в форме и с рациями беспокоились, как бы гуляющие по центру города москвичи случайно не поцарапали Range Rover за четыре миллиона рублей.
Официальных комментариев от полиции по поводу этого заезда пока не поступало.
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