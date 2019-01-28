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14:00

Сотрудникам МХТ имени Чехова разрешили проезд через Камергерский переулок

транспорт дороги

14:00

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Фото: Агентство "Москва"

Сотрудникам Московского художественного театра имени Чехова разрешили пользоваться проездом по Камергерскому переулку. Об этом со ссылкой на пресс-атташе театра сообщает РИА Новости.

Скорость движения не должна превышать пяти километров в час, поскольку Камергерский переулок является пешеходной зоной.

Вопрос проезда сотрудников МХТ имени Чехова по Камергерскому переулку остро встал в начале января, когда артист театра Игорь Верник проехал там на своем автомобиле. Верник рассказал, что у него есть официальное разрешение на проезд, а вся труппа пользуется проездом по Камергерскому переулку, чтобы попасть на спектакли. В театре подтвердили слова артиста. Несмотря на это, Верника оштрафовали на 500 рублей за езду по тротуарам.

В МХТ имени Чехова заступились за Игоря Верника

транспорт дороги

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