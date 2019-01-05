Игорь Верник объяснил езду по пешеходной зоне

Актер Игорь Верник, чей внедорожник заметили на Камергерском переулке, объяснил, почему он проехал по пешеходной зоне. В эксклюзивном комментарии телеканалу Москва 24 артист заявил, что официальное разрешение получил от МХТ имени Чехова.
"У нас есть официальное разрешение на проезд, во всяком случае театр дает нам такое право ехать здесь", – сказал Верник.
Кроме того, в тот же день артист получил сообщение из репертуарной конторы, в котором было сказано, что въезд в театр с Тверской открыт. По его словам, вся труппа обычно проезжает через это место, чтобы попасть на спектакли.
"Ехал я предельно аккуратно, на минимальной скорости, учитывая такое количество людей. Конечно это безумно неудобно, что я ехал там, где люди отдыхали. И каждый раз, когда мы едем, когда такие праздники, это всегда ощущение неловкости", – добавил актер.
Верник отметил, что собирается поехать в ГИБДД, где должны разобраться в произошедшем.
Несмотря на наличие официального разрешения от театра артисту все же пришлось объясняться с полицейскими, после появления резонансного видео. А вот откуда взялись охранники, помогавшие разгонять людей перед его машиной, он так и не понял. После инцидента полиция начала административное расследование.
Тем временем в МХТ заявили, что никаких правил Игорь Верник не нарушал, а просто воспользовался разрешением на въезд в пешеходную зону, которое распространяется на артистов и руководство театра. За артиста также вступились его друзья.
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