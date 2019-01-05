Игоря Верника оштрафовали за проезд по "пешеходке"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Артист МХТ имени Чехова Игорь Верник оштрафован на 500 рублей за проезд по Камергерскому переулку в Москве, который закрыт для автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Верник признан виновным в езде по тротуарам и оштрафован на 500 рублей", – сказано в сообщении.



Ранее в МХТ заявили, что Верник не нарушал ПДД. Он воспользовался разрешением на въезд в пешеходную зону, которое распространяется на артистов и руководство МХТ.

Игоря Верника заметили очевидцы за рулем автомобиля на Камергерском переулке. Артист ехал по пешеходной зоне. В эксклюзивном комментарии телеканалу Москва 24 Верник заявил, что официальное разрешение получил от МХТ имени Чехова. Полиция проводит административное расследование.

