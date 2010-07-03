В МХТ имени Чехова заявили о плановой госпитализации худрука Женовача

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В МХТ имени Чехова заявили о плановой госпитализации худрука Сергея Женовача. Об этом сообщил заместитель художественного руководителя Вадим Верник.

"Плановое обследование, ничего серьезного. С ним на связи", – сказал он Москве 24.

По данным РИА Новости, Женовач сейчас уже дома. Агентству рассказали, что Женовач проходил обследование утром 24 сентября.

Ранее в СМИ появилась информация, что Женовач находится в реанимации.

В начале сентября во время сбора труппы МХТ имени Чехова его худрук Сергей Женовач сообщил, что его заместителем назначен актер и журналист Вадим Верник.

