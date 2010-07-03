Игоря Верника уже отпустили домой из больницы

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Актер театра и кино Игорь Верник попал в больницу с обострением остеохондроза, но госпитализация ему не потребовалась. Артиста уже отпустили домой, сообщил брат актера, телеведущий Вадим Верник.

"И.Верника не госпитализировали, у него обострение остеохондроза, забрали в больницу, провели необходимое обследование, сделали укол, и уже отпустили домой, в госпитализации необходимости не было", – сказал он в разговоре с Агентством "Москва".

Ранее стало известно, что Игорь Верник госпитализирован с репетиции в МХТ имени Чехова. Он пожаловался на боли пояснице.

На место прибыли врачи, они оказывали помощь актеру около часа, после чего повезли его в больницу.

