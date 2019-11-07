Почему москвичи обвинили в хищении имущества компанию по хранению вещей

Семейная пара из Москвы пожаловалась, что лишилась одежды, обуви и спортивного инвентаря из-за компании, которая специализируется на хранении вещей. По словам супругов, они не досчитались имущества на сумму около 1,5 миллиона рублей. Семья допустила просрочку по ежемесячной плате за услугу, после чего их ячейку вскрыли и утилизировали ее содержимое. Пара утверждает: со схожей проблемой могли столкнуться еще около 20 человек. Разбираемся в ситуации и выясняем, на чьей стороне закон.

Вещи на помойку?

Фото: соцсети

После очередного пополнения в семье супруги Олеся Бондаренко и Артем Ульшин решили арендовать небольшое помещение для хранения части вещей, чтобы детям в квартире было посвободнее. Выбор пал на компанию "Ваш storage", которая предоставляет соответствующую услугу: склады в столице. На сайте фирмы говорится, что "вещи хранятся в чистоте, сухости и тепле, а главное, в полной безопасности".

В январе 2019 года семья заключила договор, и Ульшин перевез в ячейку временного хранения площадью шесть квадратных метров в том числе семейную зимнюю и летнюю одежду, обувь, два новых сноуборда с полноценной экипировкой, лонгборд и снегокат – всего более 300 вещей, по его словам.

По словам Артема, просрочка ежемесячного платежа была допущена семьей в конце лета. При этом Олеся утверждает, что связывалась с компанией и предупреждала о сложившейся ситуации: обещала закрыть задолженность по мере возможности. В октябре, приехав отдать долг и забрать часть вещей, пара обнаружила, что ячейка была вскрыта, а все имущество отсутствовало. По словам Олеси, в компании якобы заявили, что выбросили все вещи, так как за арендаторами накопилась задолженность.

"Я приехала 30 октября в районе 17 часов вечера, чтобы забрать теплые детские вещи... И обнаружила отсутствующий замок и абсолютно пустую ячейку внутри. Я тут же побежала вниз, к сотрудникам, получить все разъяснения. Никто не смог ответить мне ни на один вопрос, дать вразумительный ответ", – рассказала Москве 24 Бондаренко.





Олеся Бондаренко Сотрудница, смеясь мне в лицо, сообщила, что они все были выброшены в мусорный контейнер на территории. И что было вскрыто еще 20 таких же ячеек. Они тут же вызвали сотрудника ЧОП, который пытался меня просто выкинуть за дверь.

По словам супругов, в описи имущества, составленной компанией, вместо конкретных вещей значились лишь "14 сумок из черной ткани-плащевки с личными предметами одежды и два стеллажа с обувью". Пара также полагает, что "нарушены условия договора аренды".

"В договоре аренды, конечно, указаны условия, при которых компания может вскрывать ячейку, но пропуск платежа не является таким основанием и влияет лишь на допуск к ячейке до закрытия задолженности", – утверждает Ульшин.

Видео: Артем Ульшин

После произошедшего семья подала заявление в ОВД Дорогомилово о хищении имущества и "самовольном распоряжении им". Также супруги сообщили, что сейчас ищут других "пострадавших от рук компании", чтобы подать коллективный иск в суд.

Москве 24 удалось связаться с жителем столицы Андреем Вечкановым, который рассказал, что попал в похожую ситуацию с той же фирмой. По его словам, у него выкинули вещей на полмиллиона рублей из-за долга в 25 тысяч рублей. Однако мужчина признался, что пока не перечитывал договор.

"Мне даже актов никаких не дали, домой на почту ничего не приходило. В ячейке у меня были посуда, стиральная машина, сноуборды, лыжи, очки для катания, одежда, обувь и другие вещи для охоты и рыбалки, хоккейная экипировка, коньки", – пояснил Вечканов.

При этом в компании "Ваш storage" рассказали свою версию произошедшего, а также пригрозили подать в суд на Ульшина и Бондаренко. Такое заявление от имени фирмы было опубликовано в комментариях на странице Артема в Facebook. В нем говорится, что последняя оплата от семьи была внесена за июнь 2019 года, таким образом, просрочка составила 3,5 месяца.

"Начиная с июля 2019 были отправлены два уведомления о просрочке платежа (что подтверждается почтовыми квитанциями), несколько уведомлений по электронной почте, указанной в договоре (подтверждается скриншотами). Олесю Бондаренко лично уведомили о задолженности при ее посещении склада в сентябре 2019 года, что зафиксировано камерами видеонаблюдения внутри склада", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сотрудники компании "неоднократно предупреждали Ульшина по телефону, что тоже документально зафиксировано".

"По стандартным условиям хранения, подписанным Ульшином, утилизация имущества должна была произойти через 70 дней после возникновения задолженности. Компания продлила срок хранения вещей до 110 дней", – подчеркнули в "Ваш storage".





представитель компании "Ваш storage" В настоящее время компания готовит документы для обращения в суд о защите чести и достоинства. Также в ОВД Дорогомилово переданы видеоматериалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства, учиненного Ульшиным.

Олеся говорит, что не понимает, в каком хулиганстве компания обвиняет ее мужа. "Мы не нарушали закон", – утверждает Бондаренко.

Имели право?

Фото: соцсети

Адвокат Андрей Некрасов рассказал Москве 24, что действия компании могут быть вполне законными, если данное условие было прописано в договоре аренды.

"Это абсолютно нормальные условия в коммерческой практике. Существует определенный момент с уведомлением, с предоставлением какого-то срока, штрафных санкций, но это дополнительно к тому, что имеет право сделать арендодатель", – пояснил он.





Андрей Некрасов адвокат Если имела место просрочка платежа арендатором, то арендодатель имеет право получить доступ к помещению принудительно, срезав замки, имеет право освободить помещение от имущества. Что он будет делать с имуществом, это может быть прямо указано в договоре, обычно это им регулируется. Здесь могло быть предусмотрено договором, что имущество может быть признано хламом и будет подлежать утилизации.

Поэтому, по словам Некрасова, при заключении договора нужно внимательно вчитываться во все детали и "быть уверенным в том, что подписываешь". Но пострадавшие супруги в любом случае могут подать в суд, если уверены в своей правоте, говорит эксперт.

"Можно искать защиты в суде, что такое условие в какой-то степени незаконное, оно не должно действовать, несмотря на то, что оно прописано. Оспаривать можно все", – заключил собеседник Москвы 24.

Юрист Денис Ульянов также добавил, что обычно договор аренды складского помещения не предполагает переписи имущества и его сохранности.

"Арендодатель только несет ответственность за сохранность бокса и за доступ к нему. Тут можно провести аналогию с банками и банковскими ячейками", – пояснил он.

Однако если имущество из ячейки было продано, чтобы компенсировать расходы, то владельцам вещей должны были отдать остаточную ее стоимость, предположил эксперт.

"Есть другой подход компаний – изначально истребовать долг по платежам в судебном порядке, но зачастую это невыгодно: в лучшем случае это затянется месяца на четыре, все это время данные вещи нужно будет хранить", – пояснил специалист.