Мать девочки из захламленной квартиры в Москве не могут отправить в больницу

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ирину Гаращенко – мать девочки, которую нашли запертой в квартире в антисанитарных условиях на Ленинградском шоссе – не могут перевести из СИЗО в психиатрическую клинику из-за утери паспорта.

Ранее стало известно, что Головинский суд столицы отправил Гаращенко на принудительное медицинское лечение.

"Решение суда вступило в силу еще в начале сентября. Но все это время женщина продолжает находиться в психиатрическом отделении при столичном СИЗО "Бутырка", так как из-за отсутствия паспорта ее не принимают в больнице", – рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Женщина утверждает, что ее документы остались в квартире, но следователи там их не нашли.

"Руководство СИЗО попросило миграционную службу оказать содействие в ускоренном порядке восстановить паспорт женщины, чтобы иметь возможность исполнить приговор и направить ее на лечение", – отметил Мельников.

Девочку обнаружили 10 марта в квартире на Ленинградском шоссе. При помощи спасателей полицейские вскрыли дверь. В доме все было забито мусором и хламом, а на подоконнике сидела маленькая девочка в грязной кофте и шапке. Оказалось, что малышка не умеет разговаривать.Более того, у нее полностью отсутствовали какие-либо социальные навыки. Ребенок не был приучен спать на кровати, а также боялся воды.

Позднее была задержана мать ребенка. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Весной женщину признали невменяемой. Ее ограничили в родительских правах.

Сейчас девочка находится под присмотром сотрудников органов опеки и быстро догоняет своих сверстников в развитии. Малышка уже знает много слов, играет с другими детьми, помогает накрывать на стол и убирает за собой посуду. В июне девочке исполнилось шесть лет.

