В посольстве РФ надеются на освобождение задержанных в Будапеште фанатов ЦСКА

Фото: телеграм канал "ТОПОР – Горячие Новости"

Двое болельщиков из России, задержанные в Будапеште в преддверии матча "Ференцварош" – ЦСКА, все еще остаются под арестом. Об этом сообщает посольство РФ в Венгрии на своей странице в Twitter.

"Исходя из информации венгерских компетентных органов, есть основания полагать о возможном скором освобождении двух граждан России, задержанных в Будапеште", – отметили дипломаты.

В преддверии футбольного матча в Будапеште произошли столкновения российских и местных болельщиков. Сначала фанаты подрались в метро, из-за чего на время закрыли даже целую ветку. Затем потасовки продолжились при подходе к стадиону. В результате несколько россиян были задержаны венгерской полицией.

Обстановка была напряженной и во время игры. Местные провоцировали гостей, а болельщики ЦСКА в разгар матча зажгли много файеров на трибуне.

