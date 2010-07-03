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Спорт

00:55

Футболисты ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы

спорт

Фото: EPA/TASS/Tibor Illyes

Столичный ЦСКА сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы (0:0).

Таким образом, москвичи набрали первое очко в нынешнем розыгрыше турнира. Россияне занимают последнее место в группе. В следующем туре армейцы в столице сыграют с болгарским "Лудогорцем" 28 ноября.

Перед матчем нескольких болельщиков ЦСКА задержали за потасовку с полицией в метро Будапешта. Кроме того, как сообщает "Спорт-Экспресс", активные фанаты клубов подрались между собой.

Позже при входе на гостевой сектор стадиона венгерские болельщики атаковали армейцев. Отмечается, что у многих на одежде была символика Венгрии начала 40-х годов, союзника нацистской Германии.

В то же время указывается, что фанаты "Ференцвароша" устроили на игре перфоманс в честь венгерского восстания 1956 года против просоветского режима республики и скандировали антироссийские лозунги.

В 2018 году около 30 болельщиков ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора на одной из станций римского метро "Реппублика". При спуске эскалатор начал быстрое движение, пассажиры не успевали сойти и стали падать друг на друга.

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