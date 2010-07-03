Более тысячи москвичей собралось возле "Яндекса" ради бесплатной колонки

Фото: телеграм-канал Московские новости

Более тысячи человек собралось у фирменного магазина "Яндекса" в Москве, где можно купить новую миниатюрную версию умной колонки "Яндекс.Станцию Мини". Ее можно получить бесплатно в обмен на старую аудиотехнику. Об этом сообщает РИА Новости.

"Первые люди стоят с 22:30 вчерашнего вечера", – отметили в пресс-службе компании.

Многие принесли с собой пледы, термосы с горячим чаем и стулья, а волонтеры раздают стоящим в очереди дождевики. Выдача колонок началась в 10 утра. Компания планирует раздать около тысячи устройств взамен старых.

Принести можно любые работающие или неработающие устройства, предназначенные для воспроизведения музыки через внешние динамики: колонки, магнитолы радиоприемники, музыкальные центры, магнитофоны и другие приборы.

Ранее компания Apple представила новые наушники AirPods Pro. От предыдущего поколения новое устройство отличает наличие системы активного шумоподавления. В комплекте с наушниками производитель предоставит три версии силиконовых насадок.

