Акинфеев парировал удар в стиле "ноги Бога"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бывший вратарь сборной России по футболу снова парировал удар в стиле "ноги Бога". Яркую защиту ворот зрители увидели в матче 4-го тура Лиги Европы между ЦСКА и "Ференцварошем", сообщил портал "Дни.ру".

Запоминающийся эпизод произошел на 62-й минуте встречи. Игроки венгерской команды произвели опасную подачу со штрафного удара, после чего у ворот ЦСКА началась суета. "Ференцварош" нанес два удара подряд, заблокированных защитниками, а спустя мгновение Акинфеев парировал удар в упор.



Знаменитая "нога Бога" – это шуточный термин, которым стали называть спасение ворот в матче сборных России и Испании на чемпионате мира 2018. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, после чего началась серия пенальти. Тогда Игорь Акинфеев сумел в прыжке отбить удар Яго Аспаса.

По итогам встречи ЦСКА и "Ференцвароша", московская команда заработала свое первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.