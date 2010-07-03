Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российский футбольный союз опубликовал состав сборной страны на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В состав российской сборной включены 25 игроков. На ворота встанут Маринато Гилерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Сочи") и Антон Шунин из "Динамо".
Защитниками назначены Максим Беляев ("Арсенал"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Федор Кудряшов ("Сочи"), Георгий Джикия ("Спартак"), Сергей Петров ("Краснодар"), Дмитрий Чистяков ("Ростов"), Марио Фернандес (ЦСКА).
В двух матчах ЧЕ-2020 в качестве полузащитников на поле выйдут Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин из "Спартака", спортсмены из "Локомотива" Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук и Рифат Жемалетдинов, футболисты "Зенита" Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Далер Кузяев.
Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле) pic.twitter.com/wdkL0n30K7— Сборная России (@TeamRussia) 5 ноября 2019 г.
Также в матчах примут участие хавбеки Александр Головин ("Монако"), Алексей Ионов ("Ростов"), Даниил Фомин ("Уфа"), Денис Черышев из испанской "Валенсии". В нападающих сыграют Артем Дзюба ("Зенит") и Николай Комличенко ("Млада Чехия").
Впервые в составе сборной сыграет полузащитник "Уфы" Даниил Фомин. 22-летний спортсмен в этом сезоне провел в составе команды 16 игр в чемпионате и Кубке России, отметился тремя забитыми мячами и голевой передачей.
Матч сборной России против команды Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге в 20:00 по московскому времени. Со сборной Сан-Марино россияне сыграют на выезде 19 ноября, начало в 22:45 по Москве.
Ранее московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с "Зенитом" в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, которая проходила на стадионе "Газпром Арена", завершилась со счетом 1:1.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: