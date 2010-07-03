Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский футбольный союз опубликовал состав сборной страны на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В состав российской сборной включены 25 игроков. На ворота встанут Маринато Гилерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Сочи") и Антон Шунин из "Динамо".

Защитниками назначены Максим Беляев ("Арсенал"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Федор Кудряшов ("Сочи"), Георгий Джикия ("Спартак"), Сергей Петров ("Краснодар"), Дмитрий Чистяков ("Ростов"), Марио Фернандес (ЦСКА).

В двух матчах ЧЕ-2020 в качестве полузащитников на поле выйдут Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин из "Спартака", спортсмены из "Локомотива" Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук и Рифат Жемалетдинов, футболисты "Зенита" Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Далер Кузяев.

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле) pic.twitter.com/wdkL0n30K7 — Сборная России (@TeamRussia) 5 ноября 2019 г.

Также в матчах примут участие хавбеки Александр Головин ("Монако"), Алексей Ионов ("Ростов"), Даниил Фомин ("Уфа"), Денис Черышев из испанской "Валенсии". В нападающих сыграют Артем Дзюба ("Зенит") и Николай Комличенко ("Млада Чехия").

Впервые в составе сборной сыграет полузащитник "Уфы" Даниил Фомин. 22-летний спортсмен в этом сезоне провел в составе команды 16 игр в чемпионате и Кубке России, отметился тремя забитыми мячами и голевой передачей.

Матч сборной России против команды Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге в 20:00 по московскому времени. Со сборной Сан-Марино россияне сыграют на выезде 19 ноября, начало в 22:45 по Москве.

Ранее московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с "Зенитом" в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, которая проходила на стадионе "Газпром Арена", завершилась со счетом 1:1.