Пловец сборной России победил на этапе Кубка мира по плаванию

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Пловец сборной России Антон Чупков победил на дистанции 200 метров брассом на шестом этапе Кубка мира по плаванию, который завершился в Казани. Об этом сообщил "Интерфакс".

В последний день соревнований в столице Татарстана спортсмен показал результат 2 минуты 7 секунд 71 миллисекунда. При этом именно Чупков официально признан рекордсменом мира в данной дисциплине. Ему принадлежит результат 2 минуты 6,12 секунды.

В женском первенстве на дистанции 100 метров баттерфляем победила Арина Суркова. Золотую медаль в 100-метровке на спине завоевал Григорий Тарасевич. Кроме того, россияне выиграли смешанную эстафету 4х100 – в состав команды вошли Тарасевич, Чупков, Суркова и Мария Каменева.

Соревнования проходили в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта в Казани. Сезон завершится седьмым этапом в Дохе (Катар).