Врач объяснил существование "второго дыхания"

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Врач объяснил, почему у человека при выполнении физических упражнений, а также длительной поездки, подготовке к экзаменам и прочему, что требует терпения и концентрации, на исходе сил вдруг появляется "второе дыхание". У людей в такие моменты отмечается прояснение ума и легкость в мышцах. Специалисты отметили, что это явление имеет под собой реальное физиологическое основание, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Реабилитолог высшей категории, заведующий отделением лечебной физкультуры клинико-диагностического центра "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД РФ) Александр Сибилев объяснил, что организм получает энергию через расщепление аденозинтрифосфата, который синтезируется из питательных веществ. Синтез происходит либо с участием кислорода (аэробная нагрузка), либо без его участия (анаэробная нагрузка).

Наиболее естественным и эффективным для организма является аэробный вид нагрузки (бег на длинные дистанции, ходьба, плавание, бег на лыжах).

Если кислород вовремя не поступает в пункт назначения, что происходит при активных анаэробных физических нагрузках (бодибилдинг, спринт), то происходит процесс окисления глюкозы и образования молочной кислоты. Это ощущение характеризуется общей усталостью и болью в мышцах. Тогда происходит биохимическая перестройка внутренних процессов. В организме выделяется больше энергии, чем до этого. Такой эффект и называют "вторым дыханием".

Данное явление чаще всего отмечается у людей, которые не привыкли к регулярной физической нагрузке. Это является сигналом о том, что мышцы не готовы к выполнению возложенных нагрузок. Поэтому врач советует чаще тренировать мышцы, чтобы они были выносливее.

