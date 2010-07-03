Изъятых в аэропорту Домодедово игрунка и носуху передали на передержку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Игрунка и носуху, которых изъяли на таможне в аэропорту Домодедово, передали в центр передержки департамента природопользования Москвы. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Животные были изъяты в аэропорту Домодедово при попытке вывезти их из Москвы в Ереван. Документов на животных не предоставили", – объяснили в департаменте.

При этом белоухий игрунок охраняется конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. По предварительной информации, оба животных чувствую себя удовлетворительно и ждут осмотра ветеринара.

В Оренбурге ранее нашли более четырех тысяч особей редких черепах. Привезенных из Казахстана рептилий содержали в гараже.