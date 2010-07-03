Зоозащитница отозвала заявление из прокуратуры на челябинского ветеринара

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Зоозащитница и юрист Анна Разинова отказалась от обвинений в адрес Баграта Агажанова, челябинского ветеринара, который спасает животных от успыления. Уладить недопонимание помог депутат Госдумы Владимир Бурматов, передает "Комсомольская правда".

По словам депутата, юрист из Санкт-Петербурга подозревала ветеринара в обмане: якобы тот выманивал деньги у владельцев животных и правозащитников. Тем не менее, Бурматову удалось предоставить доказательства благих намерений молодого врача.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов стал инициатором принятия закона об ответственном отношении к животным. По его мнению, Баграт Агажанов достоин не порицания, а награды.

Сам челябинский ветеринар признался, что устал от повышенного внимания к себе и работе, однако поблагодарил неравнодушных граждан за поддержку. Итогом ситуации довольна и Анна Разинова – она отметила, что добивалась внимания властей.

Ранее стало известно, что в челябинскую прокуратуру поступило заявление на местного ветеринара. Баграт Агажанов брал с посетителей клиники деньги за эвтаназию, однако не усыплял животных, а лечил их и пристраивал в "добрые" руки. Зоозащитница Анна Разинова потребовала проверить законность действий врача.