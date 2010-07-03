Российскому ветеринару грозят тюрьмой за спасение животных от эвтаназии

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В челябинскую прокуратуру поступило обращение на местного ветеринара, который спасал животных от эвтаназии, сообщает РИА Новости.
26-летний Баграт Агажанов лечит животных, от которых отказались хозяева с просьбой усыпить, а затем ищет для них после выздоровления новых хозяев.
Одна из зоозащитниц написала заявление в прокуратуру на врача, считая, что он незаконно берет деньги за эвтаназию, а животных не усыпляет. Женщина попросила провести проверку по факту незаконного присвоения и распоряжения животным, а также по факту некачественного оказания услуг по эвтаназии.
Сам Агажанов рассказал, что в основном к нему поступают животные, которым необходимо оперативное вмешательство. Например, после падения с девятого этажа, уточнил он.
"Сумма операции – 15 тысяч рублей и период восстановления – 5 тысяч рублей, в итоге хозяин говорит: "Усыпляйте". Он подписывает договор о том, что полностью отказывается от животного, мы питомца оперируем за свой счет, а потом пристраиваем в добрые руки", – сказал ветеринар.
По его словам, через свою страницу в Instagram он уже пристроил шесть животных. Также в поиске новых хозяев питомцам ему помогают знакомые. Врач признался, что не считает свои действия противозаконными.
В сентябре Госдума начала сбор отзывов на законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет. Сегодня живодеру грозит судимость лишь с 16 лет.
С таким предложением выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. При этом авторы законопроекта подчеркивают, что у них нет задачи отправить подростка в тюрьму. Их цель – преподать ребенку правовой урок, чтобы он понимал, что мучить живые существа неприемлемо.
В правительстве же к инициативе отнеслись отрицательно. Там указали, что такой подход не согласуется с государственной политикой РФ, направленной на создание эффективных механизмов, препятствующих подростковой преступности. Парламентарии напоминают, что в крайнем случае подростка, совершившего преступления, уже с 11 лет можно поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение.
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