Очередную партию белух отпустили на волю из бухты Средней

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Новую партию белух, которые находились в приморской бухте Средней, выпустили на волю в Хабаровском крае, сообщает ТАСС. Животные перенесли транспортировку благополучно.
Шестой этап плана по выпуску морских жителей из бухты Средней в дикую природу начался 18 октября. Животные многие месяцы содержались в заключении и наконец обрели свободу.
11 белух погрузили на борт судна в транспортировочных ваннах, а 23 октября млекопитающих выпустили на волю в районе островов Байдукова и Чкалова в Сахалинском заливе.
Животные благополучно перенесли транспортировку и чувствуют себя хорошо. Сейчас специалисты из Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) готовятся перевезти следующую партию белух.
Освобожденная косатка из "китовой тюрьмы" вернулась к людям
Скандал из-за отлова морских млекопитающих разгорелся в 2018 году, когда департамент Росприроднадзора по ДФО разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Компании начали охоту на косаток и белух с целью их дальнейшей перепродажи.
Происходящее привлекло внимание зоозащитников, в защиту животных выступили многие знаменитости. В итоге компании, которые занимались отловом косаток и белух, оштрафовали на десятки миллионов рублей, а выживших животных было решено вернуть в дикую природу. Всего на воле оказались 37 особей из бухты Средней, сейчас там остаются еще 50 животных.
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