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Происшествия

08 ноября, 20:29

В Домодедово задержали сотрудника авиакомпании за попытку вывезти кречетов

происшествия транспорт животные

Фото: depositphotos/nicholas_dale

В столичном аэропорту Домодедово задержали подозреваемого в попытке вывоза за границу трех кречетов. Уточняется, что это работник одной из авиакомпаний.

"В аэропорту Домодедово задержан работник авиакомпании по подозрению в контрабанде птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации", – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает "Интерфакс".

Подозреваемый привез трех кречетов на служебном электрокаре к самолету, который вылетал в Объединенные Арабские Эмираты. Птиц доставил в аэропорт его знакомый.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда"). Птиц изъяли и поместили в питомник.

Кречет – самый крупный представитель семейства соколиных. Он занесен в Красную книгу. Браконьеры часто пытаются вывезти их в арабские страны, где соколиные высоко ценятся и распространена соколиная охота. Орнитологи отмечают, что соколиная охота в арабских странах начинается осенью и обычно сопровождается масштабными праздниками, аукционами, фестивалями. Соколиные и, в частности, кречеты, считаются там элитными, и держать их в руках могут только знатные люди.

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