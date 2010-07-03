Изъятые на таможне в Домодедово антикварные вещи передали в Минкульт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники таможни в столичном аэропорту Домодедово передали министерству культуры России антикварные предметы, изъятые при попытке их незаконного вывоза из страны. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Таможенники передали министерству корпус каминных часов с часовым механизмом и маятником, созданные в конце XIX века, а также книгу немецкого композитора Альфреда Рихтера, изданную в 1911 году.

Части старинных часов были обнаружены во время досмотра багажа гражданина Вьетнама. Мужчина пытался незаконно вывезти их из России в Ханой. Книга находилась в ручной клади австрийца, вылетавшего в Вену. Таможенникам пассажир пояснил, что не задекларировал книгу, поскольку не считал издание антикварным.

Ранее изъятых в аэропорту Домодедово игрунка и носуху передали в центр передержки департамента природопользования Москвы. Белоухий игрунок охраняется конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

