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Общество

17:13

Роспотребнадзор дал рекомендации по приему БАДов

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному употреблению биологически активных добавок (БАД) к пище, сообщает "Газета.ру".

В ведомстве замечают, что важное значение имеют время и обстоятельства приема добавок, поскольку именно эти факторы влияют на эффективность и безопасность веществ для организма человека.

Мультивитамины лучше всего принимать по половине дозы за завтраком и обедом. При приеме отдельных витаминов и минеральных веществ следует считывать их сочетаемость с другими добавками.

По словам специалистов, самым правильным способом получить все нужные вещества будет разнообразное питание. Единственной группой людей, которым необходим прием добавок, считаются вегетарианцы. Им нужно ввести в свой рацион омега-3 и витамин B12.

Ранее терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Фатима Дзгоева рассказала, что диеты и биологически активные добавки могут нанести серьезный вред здоровью, если они не согласованы с врачом.

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