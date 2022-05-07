В Красногорске тушат пожар в микрорайоне Павшино.

Пожар тушат в микрорайоне Павшино в Красногорске. Кадры видео демонстрируют открытый огонь и густой черный дым. Местные жители опасаются, что огонь может перекинуться на другие здания.

В МЧС сообщили, что пожар локализован, на месте работают спасатели. Уточнятся, что площадь пожара составляет 233 квадратных метра, сгорели два частных дома.

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