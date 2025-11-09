Форма поиска по сайту

09 ноября, 01:15

Культура

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым прошла на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым прошла на Троекуровском кладбище

В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с легендарным телеведущим Юрием Николаевым. Попрощаться с ним пришли близкие, друзья, коллеги и многочисленные поклонники.

Карьеру на телевидении Николаев начал еще в советское время, став одним из самых обаятельных ведущих. Он разрушил строгие рамки профессии своим неформальным стилем. Для многих он был символом интеллигенции и человеком с большим сердцем.

