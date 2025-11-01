Актера Романа Попова проводили в последний путь

В Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко прошло прощание с актером Романом Поповым. За траурной церемонией зрители Москвы онлайн могли следить в прямом эфире.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" ушел из жизни 28 октября в возрасте 40 лет. Причиной смерти артиста стали осложнения после борьбы с онкологическим заболеванием.

На гражданской панихиде присутствовали родственники Попова, друзья и коллеги, в том числе комик Гарик Харламов, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев и актер Сергей Бурунов.

Как рассказал близкий друг Романа Попова, комик Оганес Григорян, артиста кремируют, а прах по его же просьбе развеют над Черным морем.