Названа стоимость отдыха в турецких отелях

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.

Турецкий отель Viking Park Hotel & SPA имеет 4 звезды. Работает он по системе "все включено". За 7 ночей на двоих нужно заплатить 136,5 тысячи рублей. В отеле 128 стандартных номеров. Там есть детский и взрослый бассейны, а до самого пляжа около 200 метров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.