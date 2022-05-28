В Индонезии вводят упрощенные правила для туристов. С 30 мая россиянам и жителям еще 71-й страны разрешат оформлять визу по прибытии. Она будет действовать 30 дней с возможным продлением еще на 30 дней. Оформление обойдется в 35 долларов. И еще важный момент: чтобы поехать на Бали и другие курорты и не сидеть на карантине, потребуется сертификат о полной вакцинации и страховка на сумму 25 тысяч долларов. Детям наличие прививки не обязательно.

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