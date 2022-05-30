В США пассажирам круизного лайнера предложили страховку при исчезновении корабля

В США пассажирам круизного лайнера предложили необычную страховку. Компания обещает вернуть полную стоимость, если корабль пропадет в Бермудском треугольнике.

Круизы выполняют по маршруту Нью-Йорк – Бермудский треугольник – Нью-Йорк. За каюту придется заплатить 1 450 фунтов стерлингов, то есть примерно 120 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



