В новых и строящихся кварталах Москвы появятся современные игровые комплексы для детей

В новых и строящихся кварталах Москвы появятся плейхабы. Это современные игровые комплексы для детей. Они намного больше привычных детских площадок и напоминает тематический мини-городок.

Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, все оборудование такой площадки будет из природных материалов. Ее территорию разобьют на зоны: для малышей, подростков, а также для спортсменов и отдыха родителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.