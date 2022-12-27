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Туризм

Красная Поляна приостановила продажу ски-пассов из-за больших очередей у подъемников

Красная Поляна приостановила продажу ски-пассов из-за больших очередей у подъемников

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Красная Поляна приостановила продажу ски-пассов из-за больших очередей у подъемников. Два других горнолыжных спуска закрыты, потому что аномально теплая для декабря температура зафиксировалась в регионе.

Устойчивый снежный покров есть только на высоте 2 000 метров. Однако синоптики предупредили, что два снегопада пройдут в Сочи до конца недели. Подробнее об обстановке на горнолыжных курортах – в эфире телеканала Москва 24.

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