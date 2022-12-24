Генконсул РФ заявил, что всех пассажиров iFly отправили из Египта

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Всех россиян, которые были вынуждены задержать на египетском курорте Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly, отправили в Москву альтернативными рейсами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула в Хургаде Виктора Воропаева.

По его словам, последняя группа туристов выехала компанией Red Wings вечером 24 декабря.

"Мероприятия по отправке россиян, не по своей воле задержавшихся в Хургаде, завершены", – сказал Воропаев.

Ранее сообщалось, что авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет и обратно по 26 декабря. До этого перевозчик отменил рейсы в Египет из Москвы и Уфы на 23 и 24 декабря соответственно. Проблемы возникли из-за запрета на пользование воздушного пространства некоторых государств, в числе которых оказались Саудовская Аравия, Иордания, Турция и Эритрея.



iFly отменила рейсы в Египет до 26 декабря

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