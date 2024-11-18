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Новости

18 ноября, 14:30

Туризм

Россияне начали отказываться от путевок в Абхазию на лето 2025 года

Россияне начали отказываться от путевок в Абхазию на лето 2025 года

Россияне начали сдавать путевки на Филиппины из-за нашествия морских ядовитых змей

Туроператорам рекомендовано снизить потери россиян в случае отмены туров в Абхазию

МИД РФ призвал граждан воздержаться от поездок в Абхазию

Российские туристы не могут улететь с острова Бали из-за извержения вулкана

Москва вошла в тройку лучших мест, которые россияне выбирают на новогодние праздники

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

Россиянам не рекомендовали в ближайшее время посещать Абхазию

В Абхазии сейчас могут находиться около восьми тысяч туристов из РФ

Около восьми тысяч российских туристов сейчас могут находиться в Абхазии

Россияне приобрели 100 тысяч путевок в Абхазию на лето 2025 года, однако в настоящий момент туристы отменяют бронирование на фоне сообщений о беспорядках в стране. Такие данные привела Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Тем временем в школе-гиганте во Внукове завершили кровельные и фасадные работы. В здании оборудуют лабораторно-исследовательские и спортивный комплексы, а также специализированные и универсальные кабинеты, и медиатеку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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