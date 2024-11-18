Россияне начали отказываться от путевок в Абхазию на лето 2025 года

Россияне приобрели 100 тысяч путевок в Абхазию на лето 2025 года, однако в настоящий момент туристы отменяют бронирование на фоне сообщений о беспорядках в стране. Такие данные привела Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Тем временем в школе-гиганте во Внукове завершили кровельные и фасадные работы. В здании оборудуют лабораторно-исследовательские и спортивный комплексы, а также специализированные и универсальные кабинеты, и медиатеку.

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