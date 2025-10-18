18 октября, 10:15Туризм
Стоимость посуточной аренды жилья на ноябрьские праздники в России выросла на 15%
Средняя стоимость посуточной аренды жилья на ноябрьские праздники в России выросла на 15% и составила 4,5 тысячи рублей за ночь. По словам аналитиков, цены продолжат расти. Повышение ожидается к концу октября.
Чаще всего москвичи выбирают поездки в эти даты в Санкт-Петербург и Сочи. При чем именно в Сочи одна из самых дешевых аренд жилья – 3800 рублей в сутки. Самые высокие цены – в Нижнем Новгороде.
