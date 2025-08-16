Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 10:00

Туризм

В Москве появились плакаты "Привет, Москва!" для туристов с Ближнего Востока

В Москве появились плакаты "Привет, Москва!" для туристов с Ближнего Востока

Названы самые выгодные направления для путешествий по России в сентябре

Лесные пожары охватили популярные у россиян курорты в Европе и Турции

В РСТ дали советы туристам после ограничения звонков в мессенджерах

Нейросеть Алиса рассказала о различиях четырехзвездочных и пятизвездочных гостиниц

С 1 сентября столичные отели без самооценки не смогут принимать гостей

В Турции могут отменить "шведский стол"

Система "все включено" на турецких курортах может сохраниться

В Турции могут отказаться от "шведского стола" в системе all inclusive

Около 200 туристов застряли в аэропорту Внуково из-за переноса рейса в Турцию

В Москве появились плакаты с надписью "Привет, Москва!", которые приветствуют туристов из стран Ближнего Востока. Их поток в столицу продолжает расти. Так, в прошлом году Москву посетили 62 тысячи туристов из Объединенных Арабских Эмиратов.

Также в столицу стали чаще приезжать гости из Саудовской Аравии, Кувейта и Катара. Плакаты выполнены на русском и арабском языках и размещены на остановках общественного транспорта. Фотографиями новых баннеров поделился Дептранс Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмгородвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика