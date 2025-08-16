В Москве появились плакаты "Привет, Москва!" для туристов с Ближнего Востока

В Москве появились плакаты с надписью "Привет, Москва!", которые приветствуют туристов из стран Ближнего Востока. Их поток в столицу продолжает расти. Так, в прошлом году Москву посетили 62 тысячи туристов из Объединенных Арабских Эмиратов.

Также в столицу стали чаще приезжать гости из Саудовской Аравии, Кувейта и Катара. Плакаты выполнены на русском и арабском языках и размещены на остановках общественного транспорта. Фотографиями новых баннеров поделился Дептранс Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.