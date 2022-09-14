В АТОР рассказали, какие страны прекратили оформление турвиз россиянам

Некоторые страны ЕС прекратили прием документов на оформление туристических виз россиянам. Среди них – Нидерланды, Бельгия, Чехия, а также прибалтийские государства. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

"Шенген" пока оформляют Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия. Насколько сложно получить визу? И ждать ли полного закрытия Европы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.