ПФР напомнил о новых правилах компенсации расходов на отдых

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Проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий пенсионеры вправе получить компенсацию расходов на отдых при путешествиях на личном транспорте, сообщает ПФР.

Уточняется, что нововведение начало действовать с 24 августа. При этом, как заявили в ПФР, ранее компенсацию могли получить только те пенсионеры, которые ехали в отпуск любым видом транспорта, кроме личного.

Теперь же пенсионерам могут компенсировать средства, которые они потратили на бензин, газ или другое топливо.

В Пенсионном фонде напомнили, что на такой вид льготы могут рассчитывать неработающие получатели страховой пенсии по старости или по инвалидности, которые всегда или временно проживают на Севере. При этом средства выплачиваются раз в два года.

Ранее работающим пенсионерам напомнили о праве на пособие при сокращении штата. Так, по словам эксперта, если пенсионер или сотрудник предпенсионного возраста был уволен по сокращению штата, ему положено выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Также работодатель обязан заплатить за второй месяц, если уволенный не найдет работу.