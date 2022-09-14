Россияне чаще всего хотят поехать отдыхать на Байкал, Алтай и в Крым

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Хотябысейчасбрь". В ней телезрителям рассказывают об интересных и выгодных направлениях для отдыха.

Россияне чаще всего хотят поехать отдыхать на Байкал, в Крым и на Алтай. Такой опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

За Крым проголосовал 21% опрошенных, несмотря на то, что в этом году турпоток упал из-за ограничений авиасообщения. Но в России набирает популярность автотуризм плюс туда можно добраться на поезде.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.