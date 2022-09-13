В АТОР не получали просьб от российских туристов в Армении о досрочном возвращении

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Российские туроператоры не получали просьб о досрочном возвращении домой отдыхающих в Армении россиян в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

"Туроператоры находятся на связи с принимающими компаниями в Армении и готовы оперативно реагировать на обращения от туристов. Пока, по состоянию на утро вторника (13 сентября. – Прим. ред.), никаких жалоб или просьб о досрочном возвращении не поступало", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Армения входит в десятку наиболее популярных направлений организованного выездного туризма у россиян.

"В неделю туда вылетает почти 200 рейсов из различных аэропортов России", – отметили в АТОР.

В ночь на 13 сентября в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников. Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном. Соответствующее решение было принято по итогам экстренного заседания Совбеза, которое провел премьер-министр республики Никол Пашинян.

Из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Премьер Армении заявил о провокационных и агрессивных действиях ВС Азербайджана.

