Туристов предупредили об "обезьяньей мафии" на Бали

Тем, кто отправляется на Бали, местные советуют быть особенно осторожными – в туристических зонах действует так называемая "обезьянья мафия". Стаи мартышек воруют телефоны, ключи, украшения и другие ценные вещи, а вернуть их можно только за еду или с помощью местных "посредников".

Пострадавшие рассказывают, что приматов натаскивают на похищения. После запрета кормить обезьян они стали еще активнее охотиться за ценными предметами. Эксперты советуют оставлять документы и дорогостоящую технику в отеле, а экскурсии покупать только у официальных туроператоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.