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05 августа, 09:00

Туризм

На Бали обезьяна украла у российского туриста телефон и наушники

На Бали обезьяна украла у российского туриста телефон и наушники

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На Бали обезьяна украла у российского туриста телефон, наушники и ключи от номера отеля. Путешественник решил сходить на экскурсию в знаменитый лес обезьян, однако вышел из заповедника уже без своих вещей.

Чтобы избежать такой ситуации, член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов рекомендует покупать путевки у официальных туроператоров или принимающих компаний. По его словам, специалисты перед поездкой в места, где есть много диких обезьян, рассказывают туристам о правилах поведения в таких локациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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