Спрос на санаторный отдых среди россиян вырос почти на 15%

Россияне активно планируют зимний отдых, что вызвало рост спроса на санатории на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Самой популярной категорией стали здравницы среднего ценового сегмента до 7 000 рублей в сутки, особенно в Подмосковье и средней полосе России.

Среди зарубежных направлений лидируют ОАЭ, Таиланд и Египет, при этом наибольший рост спроса зафиксирован на туры в Китай. Туроператоры рекомендуют приобретать путевки заранее и выбирать менее популярные даты для экономии.

