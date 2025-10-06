Форма поиска по сайту

06 октября, 07:15

Транспорт

В РЖД стартовали продажи билетов на новогодние праздники

РЖД начали продавать билеты на новогодние праздники. Самая популярная дата – 31 декабря. Ожидается, что наибольшим спросом будут пользоваться направление Москва – Санкт-Петербург, а также поездки в Краснодарский край, Казань и Нижний Новгород.

В связи с этим компания запустит больше туристических поездов. Среди них – "Величие Севера", "Вятская сказка", "По Золотому кольцу" и многие другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
