В РЖД стартовали продажи билетов на новогодние праздники

РЖД начали продавать билеты на новогодние праздники. Самая популярная дата – 31 декабря. Ожидается, что наибольшим спросом будут пользоваться направление Москва – Санкт-Петербург, а также поездки в Краснодарский край, Казань и Нижний Новгород.

В связи с этим компания запустит больше туристических поездов. Среди них – "Величие Севера", "Вятская сказка", "По Золотому кольцу" и многие другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.