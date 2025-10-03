В МВД сообщили о новых правилах выезда детей за границу

С 20 января 2026 года для выезда детей в возрасте до 14 лет в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию потребуется заграничный паспорт. Как сообщили в МВД, документ можно будет оформить через миграционную службу, МФЦ или портал "Госуслуги".

Для россиян старше 14 лет правила остаются без изменений – они могут продолжать въезжать в эти страны по внутреннему паспорту. Новые требования не затрагивают поездки взрослых граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.