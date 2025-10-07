Форма поиска по сайту

07 октября, 11:00

Туризм

Туроператоры отметили рост спроса на внутренний туризм в РФ

До ноябрьских праздников остается менее месяца. В этом году у россиян будет 3 выходных дня подряд. Туроператоры фиксируют повышенный спрос на внутренний туризм. Санкт-Петербург возглавил рейтинг авиапутешествий, Москва заняла второе место, Казань – третье.

Также популярностью пользуются города Подмосковья, доступные на автомобиле и электричках. В список востребованных направлений вошли Сочи, Минеральные Воды, Крым, Анапа, Абхазия и Белоруссия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

