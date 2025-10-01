Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 22:15

Туризм

Россиянам рассказали, какие страны ЕС продолжают выдавать шенгенские визы

Россиянам рассказали, какие страны ЕС продолжают выдавать шенгенские визы

Посольство Японии ввело неприемные дни для российских туристов

Каждый второй россиянин хотел бы побывать в местах, где снимали популярные фильмы

"Это Москва. Туризм": музеи в театрах

Новые прямые авиарейсы запустят из России на курорты в Азии

Сотни российских туристов остались без запланированных путевок

Москвичи начали бронировать отели на Новый год

Эксперт по туризму рассказал о ценах на туры в новогодние праздники

Москва отметила Всемирный день туризма

Форум школьного туризма состоялся в парке "Кузьминки-Люблино"

Все визовые центры Чехии в России прекратили работу. Альтернативой остается оформление шенгенской визы через другие европейские страны. Документы принимают консульства Италии, Франции, Испании, Греции, Болгарии и Венгрии.

При этом требования могут отличаться: в одних странах достаточно бронирования билетов и отелей, в других требуют полной оплаты. В то же время такие государства, как Дания, Латвия и Польша, заявления от россиян не рассматривают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоАнастасия НалетоваЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика