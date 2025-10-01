Россиянам рассказали, какие страны ЕС продолжают выдавать шенгенские визы

Все визовые центры Чехии в России прекратили работу. Альтернативой остается оформление шенгенской визы через другие европейские страны. Документы принимают консульства Италии, Франции, Испании, Греции, Болгарии и Венгрии.

При этом требования могут отличаться: в одних странах достаточно бронирования билетов и отелей, в других требуют полной оплаты. В то же время такие государства, как Дания, Латвия и Польша, заявления от россиян не рассматривают.

