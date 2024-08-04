Необычный глэмпинг обнаружен в Подмосковье

Необычный глэмпинг с проживанием в домиках-автобусах располагается в 38 километрах от Москвы. Стильные домики-автобусы возвращают своих постояльцев в 60-70-е года. Внутри очень уютно, а снаружи – потрясающий вид на природу.

Автобусы оснащены электричеством, освещением, розетками и обогревателями, комфортной двуспальной кроватью и местом для хранения вещей. Также возле каждого из них обустроена зона для барбекю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

