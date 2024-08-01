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Новости

Новости

01 августа, 10:45

Новости

Собянин: начался прием заявок на премию в сфере туризма "Путеводная звезда"

Собянин: начался прием заявок на премию в сфере туризма "Путеводная звезда"

Собянин: семь лет одному из самых важных проектов Москвы – программе реновации

Собянин: ВСМ Москва – Санкт-Петербург сократит время в пути до 2 часов 15 минут

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Новости часа: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Новости часа: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Новости часа: прием заявок в "Академию инноваторов" продлится до 12 сентября

Собянин: выставочные залы Москвы делают искусство доступным для каждого

В Москве стартовал прием заявок на 25-ю юбилейную премию "Путеводная звезда". Каждый год правительство города вручает награды лучшим предприятиям, работающим в сфере туризма.

В своем телеграм-канале Сергей Собянин отметил, что нескольким номинациям в 2024 году уделено особое внимание. В список добавили категорию "Прорыв и перезагрузка года". Приз вручат за развитие цифровых технологий и удачный перезапуск старого проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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