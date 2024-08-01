Собянин: начался прием заявок на премию в сфере туризма "Путеводная звезда"

В Москве стартовал прием заявок на 25-ю юбилейную премию "Путеводная звезда". Каждый год правительство города вручает награды лучшим предприятиям, работающим в сфере туризма.

В своем телеграм-канале Сергей Собянин отметил, что нескольким номинациям в 2024 году уделено особое внимание. В список добавили категорию "Прорыв и перезагрузка года". Приз вручат за развитие цифровых технологий и удачный перезапуск старого проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.