01 августа, 10:45Новости
Собянин: начался прием заявок на премию в сфере туризма "Путеводная звезда"
В Москве стартовал прием заявок на 25-ю юбилейную премию "Путеводная звезда". Каждый год правительство города вручает награды лучшим предприятиям, работающим в сфере туризма.
В своем телеграм-канале Сергей Собянин отметил, что нескольким номинациям в 2024 году уделено особое внимание. В список добавили категорию "Прорыв и перезагрузка года". Приз вручат за развитие цифровых технологий и удачный перезапуск старого проекта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.