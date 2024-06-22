22 июня, 10:29Политика
Антонов сообщил о планах США закрыть два российских визовых центра
Фото: depositphotos/eabff
США планируют закрыть два российских визовых центра, расположенных в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.
"Американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка", – уточнил он.
Антонов подчеркнул, что Россия не бросит своих дипломатов и продолжит предоставлять им необходимую правовую и консульскую помощь.
Кроме того, посол поделился еще одним "выпадом" США в адрес России – у российских дипломатов отобрали карточки освобождения от налога.
"Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну", – объяснил Антонов.
Как утверждает посол, США не объяснили свои действия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Россия даст ответ, если США закроют российские визовые центры и лишат дипломатов налоговых привилегий.
Россия в 2023 году вошла в пятерку лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз, а общая доля отказов для россиян составила 10,6%. По информации СМИ со ссылкой на статистику ЕК, чаще всего отказывали гражданам РФ в выдаче виз в Мальте, Эстонии, Швеции, Австрии и ФРГ. В сравнении с 2019 годом доля негативных решений по заявлениям россиян на шенгенскую визу увеличилась более чем в 13 раз.
Москвичи пожаловались на сложности с получением шенгенской визы