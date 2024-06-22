Антонов сообщил о планах США закрыть два российских визовых центра

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США планируют закрыть два российских визовых центра, расположенных в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

"Американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка", – уточнил он.

Антонов подчеркнул, что Россия не бросит своих дипломатов и продолжит предоставлять им необходимую правовую и консульскую помощь.

Кроме того, посол поделился еще одним "выпадом" США в адрес России – у российских дипломатов отобрали карточки освобождения от налога.

"Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну", – объяснил Антонов.

Как утверждает посол, США не объяснили свои действия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Россия даст ответ, если США закроют российские визовые центры и лишат дипломатов налоговых привилегий.

Россия в 2023 году вошла в пятерку лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз, а общая доля отказов для россиян составила 10,6%. По информации СМИ со ссылкой на статистику ЕК, чаще всего отказывали гражданам РФ в выдаче виз в Мальте, Эстонии, Швеции, Австрии и ФРГ. В сравнении с 2019 годом доля негативных решений по заявлениям россиян на шенгенскую визу увеличилась более чем в 13 раз.

