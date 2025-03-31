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31 марта, 23:30

Транспорт

Несколько рейсов ушли из Сочи на запасные аэродромы из-за тумана

Несколько рейсов ушли из Сочи на запасные аэродромы из-за тумана

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Несколько рейсов ушли из Сочи на запасные аэродромы из-за тумана. К настоящему моменту задерживается вылет 11 рейсов. Некоторые из них отложены до раннего утра. Пассажиров предупреждают, что время вылета может корректироваться.

Однако в районе аэропорта улучшаются погодные условия. В связи с этим ситуация с прибывающими рейсами постепенно нормализуется. По расписанию приземлились уже семь самолетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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